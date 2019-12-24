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تصريح مفاجيء لـ " طارق يحيي" عن العمل بجهاز الزمالك

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كشف طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش، عن طلب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، توليه منصب المدرب العام بالجهاز المعاون للفريق بقيادة الصربي ميتشو، ولكن تم رفض الأمر".

وقال "يحيى" خلال لقائه ببرنامج "ON SIDE " الذي يقدمه الإعلامي أحمد زادة: "وجودي كمدرب عام في هذا التوقيت، كان ضررًا على الفريق، والأفضل أن يترك المدير الفني الجديد اختيار جهازه".

وواصل مدرب لطلائع: "شرف لي أن أتولى قيادة الزمالك، ولكن دوري انتهى، ولن أقبل العمل مع مدير فني أجنبي مهما كان الأمر مجددًا أنا حاليًا مدير فني، وأتحمل المسئولية بالكامل سواء بالفشل أو بالنجاح، قبلت من قبل العمل كمدرب مع مدير فني أجنبي من أجل الزمالك فقط".

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