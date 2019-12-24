مفاجأة تقلب الموازين بقضية فتاة فرشوط المغتصبة

24 ديسمبر 2019 - 10:04 ص

أشاد إسماعيل سلاوي، محامي "فرحة" ضحية الاغتصاب والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط" قائلاً: "أرجل من ناس كتير أوي في الصعيد"، لافتًا إلى أن مأساة فرحة منذ عام، موضحًا أنها تعرضت للاغتصاب من 2 أشقاء وسائق توك توك، وحاولوا قتلها، ولكن كتب لها عمر جديد.

وأضاف خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث"، أن الفتاة تعرضت للاغتصاب والاختطاف وهتك العرض؛ أي ثلاث جرائم، مؤكدًا أنهم عرضوا عليها 200 ألف جنيه من أجل التنازل ولكنهم رفضوا، بالإضافة إلى التهديدات التي تعرض لها".

فيما دخلت كريمة الحفناوي، والدة "فرحة"، في نوبة من البكاء على الهواء، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بواقعة الاغتصاب إلا بعد ثلاثة أيام، بعد احتجازها بالقسم.

وأضافت "الحفناوي"، بأنها أصيبت بحالة من الصدمة بعد علمها بالواقعة، لافتة إلى أن أهل الجناة عرضوا عليها الزواج من ابنتها، ولكنها رفضت.