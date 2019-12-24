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مصرع 25 شخصًا فى انقلاب حافلة بنهر بـ إندونيسيا

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وكالات- الدويني فولي

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قتلى

نهر

حفل

إندونيسيا

وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية إندونيسية، بأنه لقي ما لا يقل عن 25 شخصًا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون جراء سقوط حافلة في واد شديد الانحدار بجزيرة سومطرة الإندونيسية.
ويعتقد أنه كان على متن الحافلة في مقاطعة سومطرة الجنوبية نحو 50 راكبًا، عندما سقطت في الوادي وانتهى المطاف بها في نهر.

وبدورها، نشرت السلطات الإندونيسية 120 من عمال الإنقاذ لمساعدة الناجين وانتشال القتلى.

وأفادت تقارير أولية، بأن 24 شخصًا لاقوا حتفهم، لكن رجال الإنقاذ انتشلوا فيما بعد جثة أخرى من نهر استقرت فيه الحافلة بعد سقوطها، حسبما ذكرت بوابة "أوكيزون" الإخبارية، وتمكن ما لا يقل عن 13 شخصًا من الوصول إلى بر الأمان.

قالت الشرطة في وقت سابق إن الحافلة التي تقل عشرات الركاب سقطت في واد بطول 150 مترًا في مقاطعة سومطرة الجنوبية قبل منتصف الليل (16:00 بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين وانتهى بها المطاف في نهر.

وكانت الحافلة في طريقها من إقليم بنجكولو إلى باليمبانج، عاصمة إقليم سومطرة الجنوبية المجاور والواقعة على بعد عدة ساعات.

وقال ديو ويلي المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في باليمبانج إن رجال الإنقاذ ما زالوا يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر.

ووفقًا لـ شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، قال رئيس شرطة باجار علم، دوللي جومارا، إن الشرطة تركز حاليا على إجلاء الناجين.

كما دعا أسر الضحايا إلى التعرف على أقاربهم في المستشفى، وتم إغلاق الطرق المحيطة بموقع الحادث وتقول الشرطة إنها أصدرت تحذيرات لسائقي السيارات.





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