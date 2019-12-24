» تسمم أسرة من 6 أفراد بسوهاج.. والسبب صادم

24 ديسمبر 2019 - 09:53 ص

استقبل مستشفى سوهاج العام، عاملاً وزوجته وأبناءهما (4 أطفال) مصابين بأعراض تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة منزلية "بطاطس".

وصرح أطباء المستشفى للوالدين بالخروج؛ عقب تقديم الإسعافات اللازمة لهما، بينما تم حجز أطفالهما تحت الرعاية الطبية.

وبسؤال الزوجين؛ قررا بشعورهما بحالة إعياء عقب تناولهما وجبة طعام منزلي "بطاطس" ما أدي لحدوث إصابتهما، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقي إشارة من مستشفى سوهاج العام، تفيد بوصول كل من "أحمد. ع. م" 38 عاما عامل، زوجته "سحر. ح. ي" 32 عاما ربة منزل، وأبنائهما أروى، 12 عاما تلميذة، محمد، 10 سنوات تلميذ، صفوان، 8 سنوات تلميذ، آلاء، 6 سنوات تلميذة، مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد.

وحرر محضر بالواقعة، وباشرت التحقيقات في الواقعة.