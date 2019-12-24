إيمان الحصري: مكانكم بين 4 حيطان

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شنت الإعلامية إيمان الحصري، هجومًا ناريًا على مرتكبي واقعة تعذيب كلب المطرية وقتله، بشكل غير آدمي، قائلة: "يإ إرهابيين، يا قتلة".

وأضافت "الحصري"، خلال برنامجها "مساء دي ام سي"، المذاع على قناة "دي ام سي": "هناك مجموعة من أشخاص الذين يطلق عليهم بني آدمين اتلموا على كلب وفضلوا يقطعوه بسكينة عشان الكلب أكل معزة".

وتابعت: "هذه الجريمة نوع من أنواع الإرهاب في الشارع المصري، موجهة حديثها لمرتكبي الواقعة: "أنتوا إرهابيين زيكم زي أي إرهابي، أنتم خطر علينا في الشوارع وأنتم خطر على الأمن القومي ومصر ومكانكم تتحطوا بين 4 حيطان".

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