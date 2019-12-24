اختناق 5 طلاب و احتجازهم داخل مستشفي.. السبب صادم

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إيمان هاني

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أون إي

روي الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، تفاصيل اختناق 5 طلاب داخل أتوبيس بالمحلة الكبرى بسبب "جزمة".

وقال "شادي"، خلال مداخلة هاتفية ، ببرنامج "كل يوم"، المذع على فضائية "أون إي"، مع الإعلامي وائل الإبراشي ،أن أحد الطلاب قام بخلع حذائه في الأتوبيس، ما أدى لخروج رائحة كريهة،تسببت في أزي لركاب ".

وأضاف أنه حدث مشادة بين الطلاب، الأمر الذي ترتب عليه قيام أحد الطلاب بالاتصال بأصدقائه الذين قاموا بشراء إسبري مجهول ورشوه على الطلاب، ما أدى لاختناق البعض.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي أصيبت بالاختناق هم 5 طلاب بينهم 3 طالبات ، مؤكدا أن المستشفى قامت بتحرير محضر ضد الشخص الذي قام بالتحريض على رش الإسبراي وهو الآن محبوس وفي انتظار تحريات المباحث.

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