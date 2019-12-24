الجارديان: دولة خليجية تستعد لإعلان خبر هام

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الجارديان

سلطنة عمان

السلطان قابوس

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية  تقريرا لمحرر الشؤون الديبلوماسية باتريك وينتور تناول فيه الترتيبات الواضحة التي تجري في سلطنة عمان لتحديد حاكم جديد للسلطنة بعد السلطان قابوس.

يأتي هذا عقب ما يتردد من أنباء عن تدهور حالة السلطان قابوس الصحية.

وبحسب الجارديان فإن السلطان قابوس حكم  البلاد لنحو 50 عاما، لكن مرضه العضال أدى إلى تأخر حالته الصحية بشكل حاد في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطان قابوس عاد منذ أسبوع من بلجيكا حيث كان يتلقى العلاج من إصابته المتكررة بسرطان القولون.

وكانت صحف بريطانية  أخرى قد ناقشت صباح أمس الترتيبات في سلطنة عمان لتحديد خليفة في حكم البلاد بعد السلطان قابوس بن سعيد.

وكشفت مصادر إعلامية بريطانية أن مسقط  تستعد لإعلان خبر هام، ربما يكون عن إجراءات تأمين انتقال السلطة.

يذكر أن السلطان قابوس لا يوجد لديه أبناء  لخلافته في الحكم، بالإضافة إلى أنه لم يختر وليا للعرش طوال سنوات حكمة.

 


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