  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دولة خليجية تستعد لإعلان خبر هام

الجارديان: دولة خليجية تستعد لإعلان خبر هام

رامي مخلوف وبشار الأسد

الحجز على أموال أكبر ممولي الأسد

الدولار

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

شمس البارودي

شمس البارودي تحرج الفنانات اللواتي خلعن الحجاب بتعليق ناري

الأهلي

نجم الزمالك يسخر من فوز الأهلي: عاوزين جهاز كشف الكذب

فريق الأهلي

الشناوي يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي المشكوك فيها

سد النهضة

عمرو أديب يكشف آخر التطورات حول أزمة "سد النهضة"

فتاة فرشوط

"فتاة فرشوط" تروى تفاصيل اغتصابها وتفجر مفاجأة

خاشقجي

كاتب سعودي يكشف كواليس الحكم بإعدام قتلة "خاشقجي"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" بشأن التصالح في مخالفات البناء

الزمالك يبحث إيقاف نزيف النقط أمام «العجلات الحربية»

الرياضة

الزمالك والانتاج الحربي
ارشيف
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"زعيم الثغر" يبحث إيقاف قطار انتصارات الأهلى

#

«الصقر» يُحمل مدرب بيراميدز مسئولية الخسارة أمام الزمالك

#

«بيراميدز» يبحث عودة الانتصارات وإيقاف «العجلات الحربية»

#

الزمالك يبحث عن الصدارة أمام "أف سى مصر"

دوري

الزمالك

بطولة

الانتاج

الحربي

يحل فريق الزمالك ضيق ثقيل على نظيره الإنتاج الحربي فى السابعة والنصف مساء اليوم على إستاد السلام بالنهضة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك بقيادة مدربه الفرنسى كارتيرون يدخل اللقاء أملاً فى إيقاف نزيف النقاط الذى خسره الفريق خلال الجولات الماضية أمام طلائع الجيش وسموحة.

وطالب الفرنسى لاعبيه بالهدوء والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشددًا على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة.

على الجانب الآخر، يطمح  مختار مختار المدير الفنى للإنتاج فى حصد نقاط اللقاء لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما فى ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري.

وطالب مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، كما يحتل الإنتاج المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضا.  


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول قرار لـ "فايلر" بعد رباعية الاتحاد
» الأرصاد تحذر.. أمطار رعدية ورياح حتى الجمعة
» الزمالك يبحث إيقاف نزيف النقط أمام «العجلات الحربية»
» تعليق لا يصدق من أسطورة ليفربول على تألق صلاح
» منى فاروق تبحث عن زوج مناسب: هذه مواصفاته
» إبراهيم سعيد يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي بالاتحاد
» تعليق صادم من منى عبد الغني على خلع الفنانات للحجاب
» ابنة فنانة شهيرة: ممكن أتباس في الأفلام لما أكبر شوية
» الأردن تمنع فنانة مصريا شهيرا من الغناء بها
» فنانة شهيرة لزوجها: مكنتش عايزة يتقال عليك مخلوع بس أنت اضطريتني لكدا
» "أديب" يوجه رسالة هامة للمواطنين: "بلاش بوس اليومين دول"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك