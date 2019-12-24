الزمالك يبحث إيقاف نزيف النقاط أمام «العجلات الحربية»

24 ديسمبر 2019 - 09:25 ص

يحل فريق الزمالك ضيفًا ثقيلاً على نظيره الإنتاج الحربي فى السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام بالنهضة، فى إطار منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك بقيادة مدربه الفرنسى كارتيرون يدخل اللقاء أملاً فى إيقاف نزيف النقاط الذى خسره الفريق خلال الجولات الماضية أمام طلائع الجيش وسموحة.

وطالب الفرنسى لاعبيه بالهدوء والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات الغائبة مشددًا على ضرورة التركيز أمام المرمى لتلافى ظاهرة إهدار الفرص السهلة.

على الجانب الآخر، يطمح مختار مختار المدير الفنى للإنتاج فى حصد نقاط اللقاء لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض لاسيما فى ظل تساوى الفريقين فى عدد النقاط بجدول الدوري.

وطالب مختار لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على طنطا ثم أسوان بعقر دارهم بهدف دون رد فى الجولتين الأخيرتين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، كما يحتل الإنتاج المركز السادس برصيد 14 نقطة أيضًا.