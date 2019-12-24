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فنانة شهيرة لزوجها: مكنتش عايزة يتقال عليك مخلوع بس أنت اضطريتني لكدا

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أحمد عبدالله محمود
أحمد عبدالله محمود
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سارة نخلة

أحمد عبدالله محمود

أكدت الفنانة سارة نخلة أنها بصدد رفع قضية خلع على زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

وقالت سارة في تدوينة إنها قررت التنازل عن كافة حقوقها الزوجية لكي تحصل على الخلع وتبتعد عن جلسات المحاكم .

وأضافت: الله تعالى قال (تسريح بإحسان) وأنا بقالي سنة ونص متمرطة عشان أحصل على التسريح دا لكن اضطريت للخلع عشان أنا خلقت حرة ومش ممكن حد يستعبدني أو يمرمطني وعشان العشرة والعيش والملح وعشان ميتقالش عليه مخلوع بعد السنين دي كلها كنت مأجلة الخطوة دي بس سبحانك ربي صبرت كتير بالأدب وبالاحترام بس خلاص.

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