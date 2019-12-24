شمس البارودي تحرج الفنانات اللواتي خلعن الحجاب بتعليق ناري

24 ديسمبر 2019 - 06:29 ص

نفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ما تردد حول عودتها لعالم الفن فضلا عن خلعها الحجاب ، مؤكدة أن كل هذه الأمور لا تمت للحقيقة بصلة .



وقالت "شمس" في تصريحات صحفية إنها تدعو الله أن يثبتها على حجابها إلى أن تلقاه به "حسب الوطن".



وأضافت: أقول للفنانات اللواتي خلعنا الحجاب اسألوا الله الهداية والثبات .



واستدركت: لم أفكر في خلع حجابي منذ ارتديته قبل 37 سنة فكيف أخلعه الآن؟ .. ومع ذلك عرضت علي بعض الفضائيات تقديم برنامج ديني ورفض رغم أنهم أغروني بمبلغ لا أملك حتى ربعه.



