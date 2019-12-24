الشناوي يثير الجدل برأيه في أهداف الأهلي المشكوك فيها

أحمد عادل شعبان
أكد الحكم الدولي أحمد الشناوي أن النادي الأهلي سجل 3 أهداف صحيحة في مباراته مع الاتحاد التي انتهت بفوز الأحمر برباعية.
وقال "الشناوي" في لقاء مع "أون سبورت" : الهدف الثاني للأهلي غير صحيح لأن أفشة كان يسبق جونيور أجايي وبالتالي فهو تسلل.
وأضاف: هدف الأهلي من ركلة جزاء صحيحة والهدف الثالث الخاص بأزارو صحيح أيضا.
وتابع: بالنسبة لهدف الاتحاد الملغى فقد تصرف الحكم بدقة لأنه كان هناك خطأ على مهاجم الاتحاد بالفعل.
ظهر11:59 ص
فجر
05:26
شروق
06:56
ظهر
11:59
عصر
14:44
مغرب
17:03
عشاء
18:33