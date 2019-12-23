» قرار هام من السعودية بشأن عقود الزواج بالمملكة

23 ديسمبر 2019 - 11:39 م

أخطرت وزارة العدل السعودية كافة المحاكم ومأذوني عقود الزواج بعدم إجراء أي عقد زواج لمن هم دون سن الـ18 عاما، تحت طائلة المساءلة القانونية.



وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل نصت على أنه «يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من قل عمره عن 18 عامًا لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكرا كان أو أنثى».



وجاء التعميم الأخير ردا على استفسارات وردت إلى الوزارة تتعلق بعقود زواج تم إجراؤها لمن هم سنهم أقل من 18 عاما.