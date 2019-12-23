» آمنة نصير: "السيسي" ينطبق عليه حديث الرسول بهذا الأمر

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أكدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، أن السيدات لا يكرمهن إلا كريم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرةً إلى أن حديث النبي، ينطبق على الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي مكّن المرأة وأعطاها اهتماما كبيرا قائلة «نسأل الله أن يبارك فيه».
وأوضحت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن ما نعيشه حاليًا هو عصر ذهبي للمرأة المصرية، وهي فترة ليست من الأمر اليسير أن تتكرر كثيرًا.
وطالبت آمنة نصير المرأة المصرية قائلة: «كوني على قدر ما تم تكريمك به، وكوني سيدة هذا العصر بما تقدمينه من عمل وإنتاج لهذا المجتمع».

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