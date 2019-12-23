» تعليق ناري لـ"موسى" على واقعة إطلاق نائبة النار

23 ديسمبر 2019 - 10:10 م

عقب الإعلامي أحمد موسى، على واقعة إطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل النار في فرح ابنتها، متسائلا: «هل يحق أن تضرب نائبة نار حتى وإن كان السلاح مرخصا ولديها حصانة؟».



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية سحبت العديد من التراخيص التي وزعها الإخوان على عناصرهم إبان فترة حكم «الجاسوس مرسي».



وأضاف أحمد موسى، أنه لا يوجد في هذا الوطن مواطنين «على رأسهم ريشة» أو فوق القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الجميع في مصر يطبق عليهم القانون ولا أحد فوق القانون.



وأشار "موسى" إلى أن حالة نائبة فاقوس من الحالات التي تجيز للأمن العام إلغاء الرخيص، مؤكدًا أنه لو النائبة مواطنة عادية لا تملك حصانة ولا تنوب عن الشعب ما كان ليتحدث عنها في البرنامج.

