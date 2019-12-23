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تعليق ناري لـ"موسى" على واقعة إطلاق نائبة النار

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي أحمد موسى، على واقعة إطلاق النائبة نوسيلة إسماعيل النار في فرح ابنتها، متسائلا: «هل يحق أن تضرب نائبة نار حتى وإن كان السلاح مرخصا ولديها حصانة؟».
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزارة الداخلية سحبت العديد من التراخيص التي وزعها الإخوان على عناصرهم إبان فترة حكم «الجاسوس مرسي».
وأضاف أحمد موسى، أنه لا يوجد في هذا الوطن مواطنين «على رأسهم ريشة» أو فوق القانون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن الجميع في مصر يطبق عليهم القانون ولا أحد فوق القانون.
وأشار "موسى" إلى أن حالة نائبة فاقوس من الحالات التي تجيز للأمن العام إلغاء الرخيص، مؤكدًا أنه لو النائبة مواطنة عادية لا تملك حصانة ولا تنوب عن الشعب ما كان ليتحدث عنها في البرنامج.
وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الموضوع لابد أن يأخذ الشكل القانون، وعلى وزارة الداخلية أن تقوم بإلغاء هذه الرخصة، حيث أن النائبة لم تكن في حالة صيد أو دفاع عن النفس مبرر، ويتوجب على النيابة العامة أن تتحرك وتتقدم ببلاغ ضد النائبة.

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