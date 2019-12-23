» بعد اتهامه بالتجسس.. آبل وجوجل يحذفان تطبيق "توتوك"

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المصريون ووكالات

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تامر أمين بعد اتهامه بتكفير الأقباط: الإخوان السبب

حذف عملاقا التكنولوجيا "غوغل" و"آبل" تطبيقا للمراسلة الفورية، يسمى "توتوك" من متجريهما للتطبيقات الإلكترونية، على خلفية مزاعم باستخدام الإمارات التطبيق لأغراض تجسسية.
وجاء قرار الشركتين الأمريكيتين، بعد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، يقول إن الإمارات تستخدم برنامج "توتوك" كأداة للتجسس على مواطنيها.
وصرحت شركة غوغل، تعليقا على الأمر، أن التطبيق توتوك ينتهك سياستها، فيما قالت آبل إنها تواصل التحقيق في المسألة.
ووفق ما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على تقييمات استخباراتية، فإن التطبيق يتم استخدامه لاستخراج بيانات من قوائم جهات اتصال المستخدمين، وتتبع المواقع من خلال تقديم توقعات الطقس المحلية.
وكشفت الصحيفة نقلا عن خبراء في مجال الأمن الإلكتروني، أن التطبيق ابتكرته شركة "بريج هولدينغ" ومقرها أبو ظبي، ويرجح أنها على صلة بشركة "دارك ماتر" الإماراتية المختصة بتنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية، والتي يعمل بها مسؤولو استخبارات إماراتيون وإسرائيليون سابقون.
ورغم أنه لم يمض على دخول التطبيق سوق متاجر التطبيقات الإلكترونية سوى أشهر قليلة، إلا أن عدد مستخدميه وصل الملايين، غالبيتهم في الإمارات، التي تحظر استخدام بعض برامج المراسلة كسكايب وواتسآب. -

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