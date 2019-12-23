الهند.. مصرع 9 في حريق بمخزن ملابس بنيودلهي

23 ديسمبر 2019 - 10:10 م

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون، الإثنين، في حريق اندلع بمبنى من 3 طوابق في منطقة كيراري بالعاصمة الهندية نيودلهي، وفق إعلام محلي.



وحسب صحيفة "هندوستان تايمز" المحلية، قال مسؤولون بإدارة الإطفاء في دلهي، إن 7 سيارات إطفاء أرسلت إلى الموقع بعد تلقي معلومات حول الحريق الذي تم السيطرة عليه في الساعة 3: 50 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف المسؤولين، أن الحريق بدأ في الطابق الأرضي الذي كان يستخدم كمخزن للملابس.

وأوضح المسؤولون أنهم وصلوا إلى المكان، وعثروا على جثث متفحمة لثلاثة أشخاص، بينما كان 9 آخرون محاصرون بعد انتشار النيران إلى الطوابق العليا من المبنى.

وأكد المسؤولون، أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم في حين أصيب 3 آخرون يرقدون في حالة حرجة بالمستشفى.

وقالت الشرطة إنها تحقق حول إذا ما كان الطابق الأرضي حيث بدأ الحريق يستخدم كمصنع صغير.

وأضافت أنها تشتبه في أن انفجار أسطوانة غاز أدى إلى زيادة اشتعال النيران ومقتل العديد من الأشخاص، وانهيار جزء من جدار المبنى أيضًا.