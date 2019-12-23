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أسعار الذهب ترتفع من جديد وجرام 21 يسجل 662

مال وأعمال

الذهب
الذهب
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أحمد سالم

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أسعار الذهب

البورصة،

مال وأعمال

أسعار عالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019، ارتفاعًا بمقدار جنيهين، وذلك مقارنة بأسعار أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، نحو 662 جنيها مقابل 660 جنيها أمس، حسبما أعلن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وكما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 567 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 756 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 5296 جنيها.

ويشار إلى سعر الذهب اليوم ارتفع وعالميا لأعلى سعر له في أسبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد.

يأتي ذلك مع تراجع الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني، بحسب وكالة رويترز.


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