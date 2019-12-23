» الأهلي يتألق ويدك شباك الاتحاد السكندري برباعية

23 ديسمبر 2019 - 09:30 م

حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري العام.

تقدم أحمد الشيخ بالهدف الأول للأهلى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثانى، وفى الشوط الثانى أضاف محمد مجدى قفشة الهدف الثانى للأحمر فى الدقيقة 53، وأضاف البديل وليد أزارو الهدف الثالث فى الدقيقة 67، وأختتم على معلول مهرجان الأهداف فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 24 نقطة فى المركز الأول للدورى، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندرى عند 20 نقطة فى المركز الثالث.

جاءت أحداث الدقائق الأولى عبارة عن فترة من الجس نبض بين الفريقين وحذر دفاعى من لاعبى الاتحاد وسنحت أولى الفرص فى الدقيقة 12 من المباراة بعدما حصل أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى على كرة وسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب الجانب الأيمن لعماد السيد حارس زعيم الثغر.

حاول لاعبو الأهلى فى ربع الساعة الثانية صناعة بعض الكرات الخطرة على مرمى الاتحاد السكندرى قابله دفاع محكم من لاعبى سيد البلد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلث خطورة قليلا على مرمى محمد الشناوى.

وفى ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول أحكم لاعبو الاتحاد قبضتهم على مجريات المباراة بإغلاق المساحات على لاعبى الأهلى والاعتماد على الهجمات المرتدة ولم تسنح أى فرص على المرميين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة ومن ضربة ركنية متقنة للأهلى من الناحية اليمنى يلعبها التونسى على معلول عرضية متقنة لم يجد أحمد الشيخ أى صعوبة فى إيداعها المرمى معلنًا عن الهدف الأول للقلعة الحمراء.

الشوط الثانى

وقد استحوذ لاعبو الأهلى على مجريات ربع الساعة الأولى من الشوط الثانى واستطاع محمد مجدى قفشة فى إحراز الهدف الثانى من تمريرة للنيجيرى جونيور أجاى.

وقد استحوذ لاعبو الأهلى على مجريات المباراة تمامًا بعد الهدف الثانى، ونجح المغربى وليد أزار وفى إحراز الهدف الثالث للمارد الأحمر فى الدقيقة 67، قبل أن يضيف على معلول الهدف الرابع فى الدقيقة 73 من ضربة جزاء.

ودانت السيطرة تمامًا فى ربع الساعة الأخيرة بالرغم من إجراء طلعت يوسف عدة تغييرات لتحسين النتيجة إلا أن لاعبي الأهلى سيطروا على مجريات المباراة تمامًا حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية اللقاء.