أمريكا.. زعيم "الجمهوريين": قد نستمع لشهود فى قضية ترامب

23 ديسمبر 2019 - 09:18 م

كشف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماتش ماكونيل، أن الجمهوريين لم يستبعدوا الاستماع لشهود في محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعلق "ماكونيل" خلال حديث لتلفزيون "فوكس نيوز"، على المحاكمة التي ستجرى داخل المجلس، مصرحًا: "أي قرار بشأن الشهود سيتم اتخاذه بعد بدء المرافعات في القضية من جانب الديمقراطيين وممثلي ترامب".

ويعد توقيت الاستماع لشهود في محاكمة ترامب داخل المجلس، واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية، التي تعرقل الاتفاق على صياغة قواعد إجراءات المحاكمة.

وخلال المقابلة، قال ماكونيل: "لم نستبعد دعوة الشهود. قلنا دعونا نعالج هذه القضية مثلما فعلنا مع الرئيس السابق بيل كلينتون"، مضيفا: "هذه هي العدالة".