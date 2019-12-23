» «أردوغان» يشيد بالقاهرة

23 ديسمبر 2019 - 09:06 م

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مدينة القاهرة، اليوم الاثنين، بأنها كانت بلدًا حضاريًا ضمن حديثه عن بلدان الإسلام الكبرى.

جاء هذا خلال اختتام فعاليات عام "البروفسور فؤاد سزغين"، المقام في مطار إسطنبول.

ووصف الرئيس التركي مدينة القاهرة، بالإضافة إلى إسطنبول ودمشق وبغداد بأنها كانت منارات للعلم والثقافة، منتقدًا ما سماه "التجاهل المقصود من قبل الغرب للعلماء المسلمين وإسهاماتهم العلمية في العالم".

وقال إن حصر الإنجاز العلمي بالغرب فقط وتجاهل علماء المسلمين "إن لم يكن عن عمد، فهو ينم عن جهل".

وتابع أن العالم الإسلامي الذي جعل من إسطنبول والقاهرة ودمشق وبغداد منارات للعلم والثقافة قادر على القيام بنهضة ثقافية جديدة تليق بتاريخه العريق.