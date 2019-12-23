السيسي ينعى رئيس أركان الجيش الجزائري بكلمات مؤثرة

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء والمواساة للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكتب رئيس الجمهورية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أنه شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة.

ورحل الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم عن عمر يناهز الـ82 عامًا.



