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الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الاتحاد بهدف «الشيخ»

الرياضة

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

الاتحاد السكندرى

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

أحرز هدف الأهلى أحمد الشيخ فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاءت أحداث الدقائق الأولى عبارة عن فترة من جس النبض بين الفريقين وحذر دفاعى من لاعبى الإتحاد وسنحت أولى الفرص فى الدقيقة 12 من المباراة بعدما حصل أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى على كرة وسدد قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجانب الجانب الأيمن لعماد السيد حارس زعيم الثغر.

حاول لاعبو الأهلى فى ربع الساعة الثانية صناعة بعض الكرات الخطرة على مرمى الاتحاد السكندرى قابله دفاع محكم من لاعبى سيد البلد، واعتمدوا على الهجمات المرتدة التى مثلث خطورة قليلاً على مرمى محمد الشناوى.

وفى ربع الساعة الأخيرة من الشوط الأول أحكم لاعبو الاتحاد قبضتهم على مجريات المباراة بإغلاق المساحات على لاعبى الأهلى والاعتماد على الهجمات المرتدة ولم تسنح أى فرص على المرميين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة ومن ضربة ركنية متقنة للأهلى من الناحية اليمنى يلعبها التونسى على معلول عرضية متقنة لم يجد أحمد الشيخ أى صعوبة فى إيداعها المرمى معلنًا عن الهدف الأول للقلعة الحمراء.

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