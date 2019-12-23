الأرصاد تحذر المواطنين.. عدم استقرار بدءًا من الليلة

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عدم استقرار

قال مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار تبدأ غدا الثلاثاء، وتنتهي يوم الجمعة المقبل، مشيرًا إلى أن الرياح ستنشط بدءًا من هذا المساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، على شاشة "DMC "، أن هذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق، ولكنها غير مؤثرة على الرؤية.

وتابع هذه الموجة تمتد من شمال البلاد، حتى محافظات شمال الصعيد، وتكون الرياح محملة بالرمال والأتربة من الصحراء الغربية، ونشاط الرياح يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأشار شاهين إلى أن درجات الحرارة ستتراوح بين 17 و18 درجة مئوية في فترات عدم الاستقرار، لافتا إلى حالة البحرين الأحمر والمتوسط، حيث ستكون مضطربة، كما يصل ارتفاع الموج في البحر المتوسط من 4 لـ5 أمتار، وهو مايسبب إعاقة كاملة بحركة الملاحة البحرية، كما يشهد خليج السويس والبحر الأحمر حالة مستقرة.

وناشد مدير إدارة التحاليل والتنبؤات، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة النشرة اليومية بشكل يومي والقيادة بهدوء، والاهتمام بملابس الأطفال.

وتابع أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرت البيان ووزعته على الجهات المسئولة والإعلام، لمناشدة المواطنين.


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