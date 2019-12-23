  • الإثنين 23 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الفريق أحمد قايد صالح

السيسي ينعى رئيس أركان الجيش الجزائري بكلمات مؤثرة

أردوغان

«أردوغان» يشيد بالقاهرة

خاشقجي

موقف أمريكي مفاجئ بشأن قضية "خاشقجي"

أرشيفية

حلم امتلاك شقة.. بيع الوهم للمصريين

السعودية

السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية

أرشيف

تعرف على حكم القضاء الإداري بشأن العلاوات الخمس لـ«المعاشات»

عبدالفتاح القصري

عبدالفتاح القصري أضحك الملايين ومات «متسولًا»

اوزيل

لم يتراجع.. «أوزيل» يشعل قضية الإيجور بتحرك دولي مفاجئ

أمطار

صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

الاهلى والاتحاد السكندرى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي 0/2

الرياضة

المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«السلحدار» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة المقاولون العرب

#

شكري نجيب ينتقل إلى المقاولون العرب

#

الشوط الأول.. «معلول» يتقدم للأهلي على المقاولون

#

«لاسارتي» يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المقاولون

المصريون

المقاولون

الإسماعيلي

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا غاليًا على الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب «الجبل الأخضر»، ضمن منافسات الجولة الـ10 من بطولة الدوري العام.

وشهد اللقاء سيطرة ذئاب الجبل على الكرة في منطقة وسط الملعب بالإضافة إلى الاستحواذ الجيد على الأطراف، فيما ظهر الإسماعيلي بمستوى متدني حتى نجح سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون، استغلال عرضية زميله أمير عابد، وأحرز الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني دخل المقاولون اللقاء، متحمسًا لزيادة أوجاع الدراويش حتى أحرز محمد سمير، الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 74، من كرة ثابتة حولها داخل منطقة الجزاء لفريق الإسماعيلي، لتمر من الجميع وتسكن شباك حارس الدراويش محمد مجدي الذي تعامل مع الكرة بسذاجة.

وتعرض معروف يوسف لاعب وسط المقاولون العرب، للطرد في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون إلى 22 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، صاحب المركز الثاني، والذي يواجه حاليًا الاتحاد السكندري، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة نفسها، بينما توقف رصيد الإسماعيلي، عند 13 نقطة في المركز التاسع.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد مباراة الريال وأتلتيكو في ديربي مدريد
» «أردوغان» يشيد بالقاهرة
» المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي 0/2
» السعودية تمنح تأشيرة مجانية لمواطني 3 دول عربية
» مجدي عبدالغني لـ«صلاح»: «منتظرك في هذا الموعد»
» أول تعليق لنجل «خاشقجي» على الأحكام بحق قتلة والده
» بالفيديو.. نعجة بـ2 مليون جنيه في مزاد عام بالكويت
» السعودية: تركيا برأت هذا الشخص من الإعدام
» «فيريرا» مديرًا فنيًا لفريق سانتوس البرازيلي
» إحصائية رسمية ترصد أعلى 3 محافظات في نسبة الطلاق
» البرلمان العربي يعلق على وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:26 ص

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب