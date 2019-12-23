» «أريبيان بزنس» تختار نشوة الرويني سيدة أعمال العام 2019

23 ديسمبر 2019 - 07:17 م

اختارت مجلة "أريبيان بزنس"، الدكتورة نشوة الرويني الرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي، سيدة أعمال العام 2019م، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقيم الخميس، بفندق الريتز كارلتون في الرياض، بحضور نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية.

ويأتي تكريم الدكتورة نشوة الرويني لقاء إنجازاتها ونجاحاتها المتميزة على مستوى إدارة الإعمال، ودورها الكبير في النهوض بالمرأة، وتسليط الضوء عليها في مختلف مشروعات مجموعة بيراميديا للاستشارات والإنتاج الإعلامي، وأذرعها المختلفة (شركة وكالة الجود المتطورة للدعاية والإعلان، مركز دلما الطبي، مجوهرات نشوة، جمعية نشوة الخيرية).

من جانبها، أبدت الرويني سعادتها باختيارها من قبل مجلة "أريبيان بيزنس" كسيدة أعمال العام، وقالت: "يشرفني تمثيل السيدات العربيات اللواتي عملن بكل جهد وإصرار رغم الظروف الصعبة، ولعبن دوراً مهماً في المساهمة بشكل كبير في عالم ريادة الأعمال".

وأكدت أن هذه الجائزة تعد دافعاً معنوياً لمواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل توسيع وتنويع المبادرات التجارية التي قامت ببنائها على مر السنين، معربة عن أملها في أن تكون مصدر إلهام للشابات وسيدات الأعمال في المستقبل لمواصلة الطموح، وتحقيق المزيد من النجاح في أهدافهن.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيراميديا" إلى دور بيئة العمل المناسبة للنجاح بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في مساعدتها على النمو ودفع أنشطتها التجارية، وتحقيق انتشار واسع في عددٍ من المجالات التي تشهد نمواً كبيراً على مستوى المنطقة.

وتسلّم الجائزة بالنيابة عن الدكتورة نشوة الرويني، الكاتبة الصحفية صيغة الشمري.