أول تعليق تركي على أحكام قتلة "خاشقجي"

23 ديسمبر 2019 - 07:00 م

علق متحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا على الأحكام الصادرة بحق قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي اليوم الاثنين.

وقال متحدث باسم الحزب الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء اليوم: "ندعو إلى الشفافية وإقامة قضاء محترم ونذكّر بضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية"، بحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم، صدور قرارات بإعدام 5 متهمين في القضية وحبس 3 متهمين لمدة 24 عاما.