أول تعليق لنجل «خاشقجي» على الأحكام بحق قتلة والده

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محمد فضل

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السعودية

قتل

محاكمة

صلاح خاشقجي

عبر صلاح خاشقجي، نجل الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، عن ارتياحه لحكم القضاء اليوم والأحكام التي أصدرها بحق المتهمين بقتل والده.

وأثنى صلاح خاشقجي، على إنصاف القضاء السعودي، مؤكدًا ثقته في القضاء بكافة مستوياته وتحقيق العدالة.

وكتب "صلاح" عبر حسابه على "تويتر" :« إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن ابناء المرحوم، بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له».

وكان المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، أعلن اليوم الاثنين، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية خاشقجي ، مشيرا إلى أنه "تم الافراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".

وأشارت النيابة العامة السعودية في مؤتمرها الصحفي، إلى أن قضية قتل خاشقجي كانت تنظر في المحكمة الجزائية في الرياض، وتم نظرها في 9 جلسات والنطق بالحكم كان في الجلسة العاشرة.

وأوضحت أن الجلسات حضرها أبناء المجني عليه (خاشقجي) ومحاموهم، وممثلين عن سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتركيا وحقوق الإنسان السعودية.

وأشار إلى أن 5 من المتهمين حصلوا على حكمًا ابتدائيًا بالقتل قصاصًا، بينما حصل 3 آخرون على حكم بالحبس بمجموع 24 عامًا، فيما تم تبرئة 10 آخرين.


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