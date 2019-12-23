صقيع وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

23 ديسمبر 2019 - 06:22 م

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حلول موجة من الصقيع وسط سيناء بجانب سقوط الأمطار الرعدية على السواحل الشمالية تصل للقاهرة الأربعاء.

وأعلنت الهيئة تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود يوم الثلاثاء غدًا طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفشة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد للقاهرة وشمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحول درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء:

السواحل الشمالية الغربية 19 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 19 13

الوجه البحري والقاهرة 19 10

جنوب سيناء والغردقة 26 14

شمال الصعيد 21 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12