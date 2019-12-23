» «فيريرا» مديرًا فنيًا لفريق سانتوس البرازيلي

23 ديسمبر 2019 - 05:58 م

أعلن مسئولو سانتوس البرازيلي تعيين البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق بنادي الزمالك، مدربًا للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال النادي البرازيلي في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جيسوالدو فيريرا مدرب سانتوس الجديد، وقع البرتغالي على عقد حتى نهاية عام 2020، أهلاً استاذنا».

وتولى فيريرا الإدارة الفنية للعديد من الأندية، آخرها السد القطري ويبدأ مشوراه مع سانتوس خلفًا للأرجنتيني خورخي سامباولي الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائجه مع الفريق.