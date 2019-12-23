» بالفيديو.. نعجة بـ2 مليون جنيه في مزاد عام بالكويت

عُرضت نعجة للبيت بمبلغ 40 ألف دينار، أي نحو 2 مليون جنيه، وفقًا لما نشرته صحيفة البيان، وذلك في أحد المزادات في الكويت.

جاء ذلك في حالة فريدة من نوعها وتم بيع النعجة، بحسب مقطع منشور من داخل المزاد.

وتظهر النعجة وهي بيضاء اللون وحجمها أضخم من المعتاد، بينما يقوم البائع بالمناداة على سعرها حتى وصل إلى 40 ألف دينار، وفقاً لصحيفة النهار الكويتية.



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