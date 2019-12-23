مفاجأة.. "أبلة فاهيتا" تعود للشاشة عبر شبكة أمريكية

23 ديسمبر 2019 - 05:55 م

فى مفاجاة غير متوقعة، تعود الدمية المثيرة للجدل "أبلة فاهيتا" للشاشة مجددًا ولكن هذه المرة عبر شبكة البث الرقمي الأمريكية، "نتفليكس".

الشبكة التي تمارس نشاطًا محمومًا خلال الفترة الأخيرة أعلنت اليوم الاثنين، عن عودة "أبلة فاهيتا"، التي توقف بث برنامجها في مصر منذ فترة.

ووفق "سبوتنيك" فإن "أبلة فاهيتا" لن تعود إلى الشاشة الصغيرة، من خلال برنامج، ولكن مسلسل من المقرر عرضه على "نتفليكس" في عام 2020.

وسيكون مسلسل "أبلة فاهيتا" الجديد هو ثاني مسلسلات "نتفليكس" المصرية، بعد مسلسل إعلانها عن إنتاج مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من بطولة أحمد أمين، وإخراج أيمن سلامة.

ويستعرض مسلسل "أبلة فاهيتا" الجانب الإنساني لـ"أبلة فاهيتا" في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات "أبلة فاهيتا"، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.