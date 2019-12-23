إحصائية رسمية ترصد أعلى 3 محافظات في نسبة الطلاق

قال منسق مبادرة مودة التابع لوزارة التضامن، ممدوح ناجح، إن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذكر أن معدلات الطلاق خلال عام 2017 وصل لـ 198 ألف حالة طلاق، 14% منها خلال العام الأول من الزواج، و38% منها خلال أول 3 سنوات من الزواج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن المحافظات الأعلى في معدلات الطلاق هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

وتابع أن مبادرة مودة تعمل على الاستفادة من التجارب الدولية والعربية التي عملت على الحد من نسب الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة باعتباره حفاظ على المجتمع ككل.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من 18 - 25 عاما، وتتمثل في طلاب الجامعات، ومجندين وزارات الدفاع والداخلية، ومكلفي الخدمة العامة التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، منوهًا إلى أن المرحلة التجريبية للمبادرة كانت خلال عام 2019.