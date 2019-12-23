مطلب برلماني برفع سعر توريد قصب السكر إلى 900 جنيه

23 ديسمبر 2019 - 05:17 م

طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، برفع سعر توريد محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لاسيما أن القصب محصول استراتيجى فى مصر كالقمح ويعمل فى مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين مزارع.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر فى تسعير توريد المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصولى قصب وبنجر السكر فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، وعدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته، فى حضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي.









وقال قنديل إن إنتاجيه الفدان تصل إلى 40 طنا ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعنى وجود خسارة للمزارع حوالى ألف جنيه فى الفدان بسبب ارتفاع أسعار السماد التى "خربت بيت المزارع " على حد وصفه، متابعًا: "المصانع بتطلع أكثر من منتج من قصب السكر إلا أنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط".