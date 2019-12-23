«أحلام» تفاجئ شابًا قال لها «ألبومك سيحل مشاكلي»

23 ديسمبر 2019 - 05:11 م

فاجأت الفنانة الإمارتية أحلام، أحد متابعيها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال لها إنه يشعر أن ألبومها سيحل مشاكله.

وردت عليه "احلام" بحزم مؤكدة أن الأغاني لا تحل مشاكل ولكن القرآن الكريم، وقالت: «ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم».

وعلق متابع آخر: « كان بإمكانكم أن تنصحوه على الخاص وليس قدام الناس»، لترد أحلام قائلة: "إنما الدين النصيحة، وكتبت في العام أرد في العام، وما قلت إلا الحق اللي لا يتخبى في السر ولا في العلن ما دام حق.. ولا نخشى في الله لومة لائم، ترى نحن مطربين بس مسلمين ومؤمنين.. الحمد لله فيه شفاء".