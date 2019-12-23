» «عواد»: هناك من يفتعل الأزمات بين لاعبي الزمالك

23 ديسمبر 2019 - 05:08 م

نفى محمد عواد، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، وجود أي مشاكل بينه وبين زميله بالفريق محمد أبوجبل، ردا على هاشتاج "عواد_برة_الزمالك" الذي أطلقه بعض جماهير القلعة البيضاء.

وقال عواد في تصريحات صحفية: «علاقتي بكل حراس الزمالك جيدة، ولا توجد أي أزمات بيننا، علاقتي بأبو جبل جيدة والمنافسة بيننا لصالح الفريق».

وأكمل: «لا أعلم من يُريد الوقيعة بين اللاعبين، هناك من يفتعل تلك الأزمات».

وأثارت صورة تحمل اسم حساب محمد عواد حارس الزمالك على «انستجرام» جدلًا بسبب الرسالة التي كُتبت على الصورة «الجبال دائما خلفي»، ردًا على صورة منتشرة أيضا تضمن رسالة «أبوجبل يلعب على حساب أي حد»، بجانب صورة أخرى بها تلميح ساخر.

وكتب عواد من خلال حسابه الرسمي على «تويتر»، «أنا وأبوجبل وجنش وصبحي اكتر من اخوات وصفحاتى على الفيس بوك وإنستجرام وتويتر كلها موثقة واى صفحة بأسمى غير موثقة مليش اى علاقة بيها نهائي».

وأكمل: «ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم وحسبى الله فى اى حد عايز يعملى مشاكل فى شغلى أو مع زملائى أو مع ناديا العظيم».

واختتم حارس الزمالك: «مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى 3000 تليفون من النادي اني نزلت ستورى على زميلى و اخويا ابو جبل، انا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف اوى».