دولة ترفض إعدام قتلة "خاشقجي".. وتطالب بهذا الأمر

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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن إدانة بلاده على لاستخدام عقوبة الإعدام بحق المدانين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال في تصريحات له اليوم الاثنين، خلال تعليقه على القضية: "كمسألة مبدأ، المملكة المتحدة تدين استخدام عقوبة الإعدام تحت أي ظرف".

وحث الوزير البريطاني، السلطات السعودية على ضمان محاسبة المتهمين، واصفًا الجريمة بأنها "شنيعة".

وكانت النيابة العامة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم الاثنين، صدور قرارات بإعدام 5 متهمين في القضية وحبس 3 متهمين لمدة 24 عاما.


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