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منع حمو بيكا من الغناء في الأردن

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حمو بيكا
حمو بيكا
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محمد فضل- متابعات

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الاردن

هاني شاكر

الغناء

منع

حمو بيكا

بعد منعه من إحياء الحفلات في مصر بقرار من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، قررت نقابة الفنانين الأردنيين منعه من الغناء في بلدها بعد إحيائه حفلًا مؤخرًا بعمان.

وقال حسين الخطيب نقيب الفنانيين الأردنيين في تصريحات صحفية أنه أرسل لجنة من النقابة إلى محافظة العقبة للرقابة والتفتيش على النشاط الفني هناك والعمل على فتح مكتب ارتباط للنقابة في العقبة لتفعيل دورها ومنح التصاريح للفعاليات الفنية، ومنع المخالف منها من ممارسة النشاط وتطبيق قانون نقابة الفنانيين الأردنيين وآلية ضبط وتنظيم عمل الفعاليات الفنية في المحافظة.

 وقال الخطيب في تصريحات صحفية أن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع اقامة حفل حمو بيكا برأس السنة بالعقبة مؤكدا أن النقابة اتخذت قرارا بمنع أي نشاط فني لبيكا بالاردن.


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