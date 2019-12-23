» «كاف» يدرس تغيير موعد أمم إفريقيا 2021

23 ديسمبر 2019 - 04:56 م

ألمح أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون خلال فصل الشتاء.

وقال «أحمد» في حوار مع شبكة «ورلد إنسايد فوتبول»: "عندما اتخذنًا قرارًا بإقامة بطولة كأس الأمم في الصيف مثلما فعلنا في النسخة الأخيرة التي استضافتها مصر، أكدنا كثيرًا أننا بحاجة لمرونة بشأن مواعيد المسابقة".

وتابع رئيس الكاف: «المرونة بسبب اختلاف الظروف المناخية في القارة الإفريقية، ولا أعرف لماذا تناست وسائل الإعلام هذا الأمر، رغم مناقشته في ندوة أقيمت بالمغرب عام 2017».

وأضاف: «أرى أن إقامة البطولة في صيف 2021 ليس ممكنا بسبب الظروف المناخية في الكاميرون خلال شهري يونيو ويوليو، وبكل وضوح علينا اتخاذ قرار نهائي بشأن الموعد النهائي لهذه البطولة».

وواصل: «بالتأكيد هناك شخصيات أوروبية لا تحترم الكرة الإفريقية، لكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ليس بينهم، بل جياني يحب إفريقيا، ويتطلع لتطوير كرة القدم في القارة السمراء، واهتمامه بنا ملموس وحقيقي، وما يقال أنه لا يحترم الكرة الإفريقية غير صحيح بالمرة».

واستطرد: «إنفانتينو يعمل معنا لضمان رفع مستوى الكرة الإفريقية عما وصلت إليه في الفترة الحالية، وأنا ممتن كثيرًا لدعمه».

في سياق آخر، قال رئيس الاتحاد الإفريقي: «قررنا إقامة نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة بسبب أحداث نهائي الموسم الماضي في تونس، وسنبذل أقصى ما في وسعنا لإنجاح هذه التجربة».