الرقابة الإدارية تداهم مسئولًا كبيرًا أثناء تلقيه رشوة

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محمد فضل- متابعات

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مسئول

القبض

رشوة

الرقابة الإدارية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين، من الإيقاع بمسئول كبير أثناء تلقيه رشوة من أحد مسئولي شركات القطاع الخاص.

وداهمت الرقابة الإدراية، محمد زكى فوزي رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة «الكوك»، متلبسا بتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه كجزء من مبلغ على سبيل الرشوة، من عصام بيلا ممثل شركة كلارسكونز شينج ايجنسيي، مقابل تسهيل اسناد مناقصتين شحن بحري لخام الفحم الحجري من دولتي كندا وأمريكا.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرقابة الإدارية تفيد استغلال رئيس شركة النصر لصناعة الكوك لمهام منصبه وتسهيل الحصول علي امتيازات لإحدى الشركات الخاصة مقابل مبالغ مالية يحصل عليها، حسب أخبار اليوم.

وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن رئيس شركة النصر لصناعة الكوك اتفق مع ممثل شركة كلارسكونز شيبنج ايجنسي علي رشاوى مالية ضخمة لاستغلال منصبه كرئيس للشركة وتسهيل إسناد مناقصتين شحن بحري لخام الفحم الحجري القادمتين من دولتي كندا وأمريكا.

تم القبض علي المتهم الذي كان في حالة صدمة أثناء تقاضيه الرشوة كما تم القبص علي ممثل الشركة وتحريز المبلغ المالي وتصوير لحظة القبض وإحالتهما للنيابة، وتبين أن المبلغ جزء صغير من الرشوة المتفق عليها بين المتهمين حيث أكدت مصادر رقابية أن إجمالي مبالغ الرشوة المتحصل عليها بلغت مليون جنيها.

 

تم إحالة الواقعة للعرض علي نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات واستصدار إذن بضبط باقي أطراف الواقعة.


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