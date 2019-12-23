إغلاق سهم «أرامكو» تزامنًا مع إعلان أحكام قتلة «خاشقجي»

23 ديسمبر 2019 - 04:43 م

بالتزامن مع إعلان النيابة العامة في السعودية، نتائج تحقيقات وصدور حكم ابتدائي على المتهمين بقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 1.4 % عند 8416 نقطة (+ 116 نقطة)، مسجلًا أعلى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.3 مليار ريال.

وحسب وسائل إعلام سعودية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنحو 1 % عند 35.60 ريال.

وواصل مؤشر السوق صعوده لسابع جلسة على التوالي، محققًا خلالها مكاسب بأكثر من 400 نقطة وبنسبة تصل إلى 5.1 %.

وأصدرت النيابة العامة في السعودية بيانًا اليوم خلال مؤتمر صحفي، أكدت صدور حكم ابتدائي بالإعدام قصاصًا على 5 متهمين بقتل خاشقجي وحبس 3 آخرين بمدد بلغت 24 عامًا.

كما أكدت النيابة العامة، على براءة المستشار في الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب مدير جهاز الاستخبارات أحمد عسيري، والقنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي.