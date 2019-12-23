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رسميًا.. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتنيوم

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جماهير الاهلى
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أمير سعد

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المصريون

الاهلى

بلاتنيوم

أرسلت الجهات الأمنية خطابًا رسميًا إلى محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، تعلن فيه الموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تتولى شركة «تذكرتى» بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة كما حدث في المباراة السابقة أمام الهلال السوداني.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوى، ويمتلك الأهلي فى رصيده ثلاث نقاط، بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، ويسعى لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة والحصول على نقاطها الثلاث.


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