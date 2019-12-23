آل الشيخ: مبروك لأخي سعود القحطاني على البراءة

23 ديسمبر 2019 - 02:56 م

وجّه الكاتب السعودي محمد آل الشيخ رسالة تهنئة لرئيس الديوان الملكي السابق سعودي القحطاني يعرب فيها عن سعادته بقرار النيابة العامة بتبرئته في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكتب آل الشيخ على حسابه في تويتر : " أهنئ أخي الغالي والصديق الوفي سعود القحطاني على براءته التامة في قضية خاشقجي ولا غرابة في ذلك فهو من أرقى من عرفت أخلاقاً ومن رجال الوطن الأوفياء".

كما هنأ الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد المدير العام السابق لشبكة العربية سعود القحطانيعلى برائته قائلا : " ثقتنا في أبو خالد كبيرة".

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها صباح اليوم الإفراج عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

كما أكدت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم.

وأشارت النيابة أيضا إلى أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.