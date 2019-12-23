» السياحة تزف بشرى عن تذاكر الحج والعمرة

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متابعات - أمينة عبد العال

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النقل السياحي

أكد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر، أن الغرفة أحرزت تقدما ملحوظا في ملف النقل السياحي سواء على مستوى الطيران أو البري، جاء ذلك ضمن  تقرير المجلس للجمعية العمومية الذي سيتم مناقشته في اجتماع 29 ديسمبر الجاري.

وقالت الغرفة إن لجنة النقل بالغرفة برئاسة نادر عياد ومعه ريم فوزي نائب رئيس اللجنة بذلوا جهدا كبيرا في هذا الملف المهم للسياحة، وأضاف تقرير المجلس انه  بناءا على توسيع اشتراك شركات السياحة بمنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا" فقد تم عمل مؤتمرين للشركات لشرح المستجدات الخاصة بنظام الآياتا الجديد الذي أطلقته في ديسمبر 2018 .

وأبرز ما تم حله من مشكلات في ملف الطيران كان الاتفاق على تسعير تذاكر الطيران للحج والعمرة مبكرًا وقبل فترة كافية من بدء الموسم، مع إمكانية الاستغناء عن خطاب الضمان الإضافي لمجموعات العمرة، هذا إلى جانب تسهيل طريقة حجز مجموعات العمرة والفصل بين خطاب الحجز والحجز الفعلي، مع زيادة نسبة تعديل الأسماء، وزيادة عدد الرحلات طبقا للمواعيد الأكثر طلباً.

و قامت الغرفة بالمتابعة مع الآياتا للتواصل مع الشركات التي لم تقم بسداد الاشتراك السنوي وتمت المتابعة مع الشركات للسداد لضمان عدم إلغاء العضوية، كما تم التواصل مع الشركات التي لم ترفع ميزانيتها السنوية للتنسيق معهم لعمل الإجراءات المطلوبة قبل ان تقوم الاياتا باتخاذ اي إجراءات ضدهم .

وفيما يخص ملف الطيران، أوضح التقرير أن الغرفة نظمت لقاء مع رؤساء القطاع بالشركة الوطنية مصر للطيران بحضور نائب رئيس القطاع التجاري وذلك في شهر يناير 2019 بحضور أكثر من 200 شركة حيث تمت مناقشة المشاكل التي تواجه القطاع مع مصر، وأسفرت الاجتماعات عن دراسة زيادة رحلات شرق اسيا "كوريا - اليابان"، ودراسة تشغيل خط سان باولو وماليزيا، ودراسة عمل بروتوكول ثلاثي بين الغرفة ومصر للطيران والهيئة لعمل سعر تحفيزي لأسواق أوروبا في غير أوقات الذروة.

كما تناولت اجتماعات الطيران دراسة تعديل نظام حجز العودة لرحلات أبو سمبل في ضوء وصول الأسطول الجديد من الطيارات الحديثة وكذلك تعديل المواعيد المبكرة جدا للطيران الداخلي، و دراسة تخفيض مقدم الحجز للمجموعات، وتقرر متابعة الموقع الرسمي لمصر للطيران وأسعاره التي تنافس شركات السياحة، وتم تعديل نسبة الــ incentive في الـfair basic ، والوصول لحل قانوني لإمكانية الاطلاع على كروت المجموعات الخاصة بالشركات المحجوزة من الخارج لتفادي مشاكل تعديل الحجوزات.

 

 


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