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"كارتيون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربى

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كارتيرون
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أعلن بارتيس كارتريون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها مساء غد على ستاد السلام

وجاءت القائمة كالآتى:

في حراسة المرمى: محمد عواد - أبو جبل - محمد صبحي

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.  

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي.

في خط الهجوم :- مصطفي محمد - عمر السعيد


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