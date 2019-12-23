» "كارتيون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربى

محمد عبد الحارس
أعلن بارتيس كارتريون المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق استعدادًا للدخول فى معسكر مغلق لمباراة الإنتاج الحربي والمقرر لها مساء غد على ستاد السلام
وجاءت القائمة كالآتى:
في حراسة المرمى: محمد عواد - أبو جبل - محمد صبحي
في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - محمد عبد الشافي - إسلام جابر - محمود الونش - حازم إمام.
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف "أوباما" - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - كريم بامبو - مصطفي فتحي.
في خط الهجوم :- مصطفي محمد - عمر السعيد
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