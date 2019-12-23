» عودة التيار الكهربائي بالكويت بعد حريق "العمرية"

أفادت وسائل إعلام كويتية، بعودة التيار الكهربائي لكل من مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى بعد تعرض إحدى محطات الكهرباء لحريق.



وقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية، جاسم النوري، في تصريح صحفي، إن حريقا اندلع في جزء من محطة التحويل الرئيسة (العمرية AW)، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة.