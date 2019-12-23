  • الإثنين 23 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:34 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
علاء مبارك

معركة بين علاء مبارك وناشط.. والأخير: حسابنا يوم القيامة

صلاح

"فيفا" يكشف سر اختيار "صلاح" كأفضل لاعب

اليسا

تصريحات غاضبة من إليسا عن الصين.. لهذا السبب

عبد الرحمن الراشد

عبد الرحمن الراشد بعد براءة القحطاني: ثقتنا في أبو خالد كبيرة

عبد المجيد تبون

قرار عاجل للرئيس الجزائري بعد وفاة رئيس الأركان

القحطاني

النيابة السعودية تبرئ سعود القحطاني بقضية مقتل جمال خاشقجي

الفريق قايد صالح

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

أحمد عسيري

النيابة السعودية: الإفراج عن "عسيري" في مقتل خاشقجي

غادة والي

والي: السيسي عرض نفسه للخطر عشان مصر

جمال خاشقجي

إعدام 5 والسجن 24 عاما لـ 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

عودة التيار الكهربائي بالكويت بعد حريق "العمرية"

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. حريق يلتهم مبنى كاملًا في السعودية

#

مقتل 111عراقيًا في الاحتجاجات

#

بعد انتهاء المظاهرات..عودة الإنترنت بدون "فيس بوك وواتساب"

#

عودة "مؤمن زكريا" للقاهرة بعد رحلة علاج بألمانيا

حريق

الكويت

الكهرباء

التيار الكهربائي

محطة

أفادت وسائل إعلام كويتية، بعودة التيار الكهربائي لكل من مطار الكويت الدولي ومناطق أخرى بعد تعرض إحدى محطات الكهرباء لحريق. 

وقال الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية، جاسم النوري، في تصريح صحفي، إن حريقا اندلع في جزء من محطة التحويل الرئيسة (العمرية AW)، ما أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من مناطق في محافظتي الفروانية والعاصمة.


وأكد النوري أن العمل جار للسيطرة على الحريق من قبل رجال الإطفاء وطوارئ الكهرباء والجهات المعنية.


وأوضح النوري أنه سيتم العمل على إعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق بشكل كامل وفي "أسرع وقت"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سما المصري: ربنا يهديني
» برلماني: التعديل الوزاري خالف كل التوقعات
» داعشية ألمانية تواجه هذه التهم
» عودة التيار الكهربائي بالكويت بعد حريق "العمرية"
» "جنش" يؤدى أول تدريب جماعي له
» "الدراويش" بالزى الأبيض فى مواجهة "ذئاب الجبل"
» توفيت وهي تلد ومات مولودها كيف ترث؟.. الإفتاء ترد
» برلماني يهاجم مسئولي الصرف الصحي بشأن غرق منطقة مؤسسة الزكاة بالمرج
» حريق هائل بأحد فنادق المدينة المنورة
» العثور على سمكة بـ 4 أقدام
» التشكيل المتوقع للأهلى أمام "زعيم الثغر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:44 م

  • فجر

    05:26

  • شروق

    06:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    14:44

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب