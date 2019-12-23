النيابة السعودية تبرئ سعود القحطاني بقضية مقتل جمال خاشقجي

23 ديسمبر 2019 - 12:41 م

أصدرت المحكمة السعودية، صباح اليوم الإثنين، أحكامًا قضائية بشأن المتورطين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية في إسنطبول بتركيا، حيث أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض الحكم بالإعدام على 5 من المدعى عليهم، وسجن 11 آخرين 24 عامًا، وحفظ الدعوى بحق 10 أشخاص.





وأضافت النيابة العامة، أنه لم تثبت أي أدلة إدانة ضد سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما تم الإفراج عن أحمد عسيري والقنصل محمد العتيبي.



