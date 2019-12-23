قرار عاجل للرئيس الجزائري بعد وفاة رئيس الأركان

23 ديسمبر 2019 - 12:26 م

أفادت وسائل إعلام جزائرية، بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أصدر قرارا، اليوم الإثنين 23 ديسمبر بتعيين اللواء السعيد شنقريحة، قائدا لأركان الجيش الجزائري بالإنابة، خلفا للراحل أحمد قايد صالح.





وأشار التليفزيون الجزائري الرسمي إلى أن تبون أعلن تعيين اللواء شنقريحة في قيادة الجيش الجزائري بالإنابة، بعد إعلان وفاة اللواء أحمد قايد صالح.









وأعلن تبون حالة الحداد الوطنية لثلاثة أيام، و7 أيام بالنسبة للمؤسسات العسكرية، إثر وفاة رئيس الأركان نائب وزير الدفاع قايد صالح إثر نوبة قلبية، صباح اليوم، وفقا لما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.





وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، برحيل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وقالت في نبأ عاجل، صباح اليوم الإثنين "الفريق أحمد قايد صالح في ذمة الله".



