» الجزائر تعلن الحداد 3 أيام لوفاة رئيس الأركان

23 ديسمبر 2019 - 12:20 م

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الإثنين، حالة الحداد لمدة 3 أيام لوفاة رئيس الأركان قايد صالح.



وأعلنت صحف ووسائل إعلام جزائرية اليوم، وفاة رئيس الأركان قايد صالح، بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة ألمت به في منزله عن عمر يناهز 79 عاما.





