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النيابة السعودية: الإفراج عن "عسيري" في مقتل خاشقجي

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أخبار السعودية

عسيري

مقتل خاشقجي

قالت النيابة السعودية في مؤتمر صحفي صباح اليوم إنه تم الإفراج عن أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية سابقا،  بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه.

وأضافت النيابة السعودية أنه  تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له التهم.

كما أشارت إلى أنه  تم التحقيق أيضا مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي.

وأوضحت النيابة السعودية أن القنصل السعودي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.


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